Байден объяснил вывод войск из Афганистана: альтернативой была эскалация

Альтернативой выводу американских войск в Афганистане была переброска в страну дополнительных войск и эскалация насилия в стране.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом Доме.

— Я против вечной войны и против вечной эвакуации. Однако хочу заверить всех американцев, которые остаются в Афганистане – крайнего срока для эвакуации не существует. Мы обязуемся вывести оттуда всех своих граждан, которые этого хотят, — заявил он.

Байден отметил, что 90% граждан США, выразивших желание покинуть страну, были эвакуированы до первого сентября.

По оценке Белого Дома в Афганистане на сегодняшний день находятся от 100 до 200 американцев, большинство из которых имеет двойное гражданство.

При этом Байден пообещал, США продолжат безжалостно бороться против терроризма в регионе и не позволят боевикам, наносившим вред гражданам США, остаться безнаказанными.

— Предупреждаю террористов Исламского государства – мы с вами еще не закончили. Вы заплатите полную цену за атаки на американцев, — подчеркнул Байден.

Напомним, ранее президент США заявил об окончании 20-летней операции в Афганистане и полном выводе американских войск из страны.

По его словам, в ходе эвакуационной миссии из Кабула было вывезено 124 тысячи человек, чего ранее не делало ни одно государство.

Байден пояснил, что отказался продлевать пребывание американских войск в Афганистане, поскольку это более не соответствовало интересам США.

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Источник: пресс-служба Белого Дома