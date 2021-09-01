Байден объяснил вывод войск из Афганистана: альтернативой была эскалация

Альтернативой выводу американских войск в Афганистане была переброска в страну дополнительных войск и эскалация насилия в стране.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом Доме.
— Я против вечной войны и против вечной эвакуации. Однако хочу заверить всех американцев, которые остаются в Афганистане – крайнего срока для эвакуации не существует. Мы обязуемся вывести оттуда всех своих граждан, которые этого хотят, — заявил он.
Байден отметил, что 90% граждан США, выразивших желание покинуть страну, были эвакуированы до первого сентября.
По оценке Белого Дома в Афганистане на сегодняшний день находятся от 100 до 200 американцев, большинство из которых имеет двойное гражданство.
При этом Байден пообещал, США продолжат безжалостно бороться против терроризма в регионе и не позволят боевикам, наносившим вред гражданам США, остаться безнаказанными.
— Предупреждаю террористов Исламского государства – мы с вами еще не закончили. Вы заплатите полную цену за атаки на американцев, — подчеркнул Байден.
Напомним, ранее президент США заявил об окончании 20-летней операции в Афганистане и полном выводе американских войск из страны.
По его словам, в ходе эвакуационной миссии из Кабула было вывезено 124 тысячи человек, чего ранее не делало ни одно государство.
Байден пояснил, что отказался продлевать пребывание американских войск в Афганистане, поскольку это более не соответствовало интересам США.
Источник: пресс-служба Белого Дома