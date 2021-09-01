Может повториться: Дуда о событиях Второй мировой войны

Вера в то, что Польше никогда больше не придется защищаться от агрессии, представляет существенную опасность для государства.

Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в своей речи по случаю 82-й годовщины с начала Второй мировой войны.

— Наивно верить, что события Второй мировой войны никогда не повторятся. Этого можно избежать только в том случае, если мы будем сильными и решительными. Если агрессор будет знать, что нападать на нас нельзя, поскольку получит жесткий отпор, — заявил он.

По словам польского лидера, мир в Европе не будет длиться вечно, но Польша никогда больше не позволит нарушить свои границы.

Дуда напомнил, что геополитическая ситуация в мире за последние годы значительно ухудшилась, а конфликты между странами приобретают гибридный характер.

При этом польский лидер подчеркнул, что Варшава будет непоколебимо придерживаться своих обязательств в рамках НАТО, а также будет оказывать поддержку своим союзникам и партнерам, которые в ней нуждаются.

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Напомним, на прошлой неделе Польша завершила строительство забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.

Такое решение было принято из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории этой страны.

По данным местных правоохранительных органов, ежедневно на территорию Польши пытаются проникнуть около сотни нелегалов.

Источник: PAP