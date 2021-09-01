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Вікторія Гірко |

Невероятно успешная миссия: Байден о выводе войск из США из Афганистана

джо байден

Президент США Джо Байден прокомментировал завершение вывода американских войск из Афганистана, назвав это лучшим решением для Америки.

Кроме того, он отметил, что выход США из Афганистана был невероятно успешной миссией.

— Мы вчера закончили 20-летнюю миссию в Афганистане. Самую длительную миссию в нашей истории. Мы эвакуировали 124 тыс. человек. Ни одно государство такого не делало, только США. Успех этой миссии был результатом мужества наших военных и дипломатов, — сказал он на брифинге.

Тем же американцам, которые остаются в Афганистане, президент США пообещал вывезти их страны, если они захотят.

Джо Байден объяснил, что отказался продолжать войну в Афганистане, поскольку она больше не соответствовала интересам США. По словам президента Штатов, приоритетом для него было обеспечение национальных интересов, в частности безопасности американского народа при решении внешнеполитических вопросов.

— Я не верю, что безопасности Америки способствует размещение тысяч американских солдат и трата миллиардов долларов в год. Но я также знаю, что угроза терроризма продолжает существовать. Поэтому мы продолжаем борьбу с терроризмом в Афганистане и других странах, — добавил он.

Также Джо Байден заявил, что США нужно сосредоточиться на новых вызовах, которые, в частности, связанные с Россией и Китаем.

Кроме того, он пообещал, что террористы ИГИЛ заплатят полную цену за свои преступления и террористические атаки.

В ночь на 31 августа Афганистан покинул последний американский самолет. Соединенные Штаты Америки больше не контролируют аэропорт Кабула и воздушное движение в нем.

В Пентагоне подтвердили завершение вывода американских войск из Афганистана после 20-летней войны, в результате которой погибло почти 2,5 тыс. американских военнослужащих.

Источник: White House

Фото: Depositphotos

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