Лидеров террористической группировки Талибан призывают включить женщин в будущею структуру управления.

Такое заявление выдвинула специальный представитель ООН Прамила Паттен.

— Я принимаю во внимание публичные обязательства, взятые представителем Талибана по отстаиванию прав женщин в рамках ислама, включая их право работать, получать образование и активно участвовать в обществе, а также посещать школу, — заявила представитель ООН.

По мнению Паттен, немедленное включение женщин в структуру управления нового руководства в Афганистане станет окончательной лакмусовой бумажкой для талибов.

Также, по ее словам, полное развитие афганской страны и дело мира требуют равного и значимого участия женщин во всех сферах, включая общественную и политическую жизнь.

— Руководство Талибана должно сделать смелый шаг, чтобы полностью включить женщин к принятию решений на всех уровнях, как на национальном, так и на международном, — отметила она.

Паттен добавила, что женщины должны продолжать вносить свой вклад в достижение целей равенства, развития и мира.

25 августа талибы призвали афганских женщин, которые работают, оставаться дома. Это решение якобы должно быть временным, пока не создадут для них безопасных условий.

В то же время представитель Талибана отметил, что женщинам позволят работать, учиться и активно участвовать в жизни общества, однако в рамках исламского закона.

15 августа 2021 года талибы захватили власть в Афганистане. Это может угрожать прогрессу, которого удалось достичь женщинам в течение последних 20 лет.

Подробнее о ситуации в Афганистане, и как талибы нарушают права женщин читайте в нашем материале.

Источник: ООН