Лидеров террористической группировки Талибан призывают включить женщин в будущею структуру управления.
Такое заявление выдвинула специальный представитель ООН Прамила Паттен.
— Я принимаю во внимание публичные обязательства, взятые представителем Талибана по отстаиванию прав женщин в рамках ислама, включая их право работать, получать образование и активно участвовать в обществе, а также посещать школу, — заявила представитель ООН.
По мнению Паттен, немедленное включение женщин в структуру управления нового руководства в Афганистане станет окончательной лакмусовой бумажкой для талибов.
Также, по ее словам, полное развитие афганской страны и дело мира требуют равного и значимого участия женщин во всех сферах, включая общественную и политическую жизнь.
— Руководство Талибана должно сделать смелый шаг, чтобы полностью включить женщин к принятию решений на всех уровнях, как на национальном, так и на международном, — отметила она.
Паттен добавила, что женщины должны продолжать вносить свой вклад в достижение целей равенства, развития и мира.
25 августа талибы призвали афганских женщин, которые работают, оставаться дома. Это решение якобы должно быть временным, пока не создадут для них безопасных условий.
В то же время представитель Талибана отметил, что женщинам позволят работать, учиться и активно участвовать в жизни общества, однако в рамках исламского закона.
15 августа 2021 года талибы захватили власть в Афганистане. Это может угрожать прогрессу, которого удалось достичь женщинам в течение последних 20 лет.
Подробнее о ситуации в Афганистане, и как талибы нарушают права женщин читайте в нашем материале.
Источник: ООН