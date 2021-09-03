Каталонские сепаратисты пытались заручиться поддержкой российских спецслужб

Советник экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис Алай в 2019 году встречался в Москве с высокопоставленными представителями российских спецслужб, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе отделения региона от Испании.

Такую информацию опубликовали американские СМИ со ссылкой на материалы европейской разведки.

Алай встречался с экс-сотрудниками российской разведки Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым, а также бывшим главой контрразведки ФСБ Олегом Сыромолотовым.

Кроме того, каталонский политик проводил переговоры с журналистом Евгением Примаковым, который в 2019 году вел передачу Международный обзор на одном из пропагандистских телеканалов, а ныне возглавляет Россотрудничество.

По мнению западных спецслужб, эта организация занимается прикрытием для российских разведопераций.

Пучдемон подтвердил факт посещения Алаем РФ, однако утверждает, что поездка являлась деловой, а ее целью была поддержка контактов с официальными лицами РФ и местными журналистами.

В свою очередь советник экс-президента Каталонии признал факт встречи с Безруковым и Вавиловой, которые работали в США под псевдонимами Дональд Хитфилд и Трейси Фоли.

По словам Алая, Вавилова после возвращения в Россию написала книгу Женщина, которая умеет хранить тайны, а он с помощью россиянина Александра Дмитриенко перевел на каталонский язык. Последнего испанское Министерство юстиции также подозревает в связях со спецслужбами РФ.

Согласно информации американских СМИ, поддержка испанских сепаратистов отвечает стратегии президента России Владимира Путина, который стремится посеять раздор на Западе.

Вскоре после возвращения Алая в Барселону была организована группировка Демократическое цунами, которая устраивала массовые акции протеста по всей Каталонии.

Испанская полиция считает, что за деятельностью группировки стоит советник Пучдемона.