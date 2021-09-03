Молдова напомнила РФ о выводе войск из Приднестровья и утилизации просроченных снарядов

Обеспечить вывод российских войск из Приднестровья и утилизацию хранящихся там боеприпасов, у которых истек срок годности, можно лишь путем дипломатических переговоров с РФ.

Такое мнение выразил вице-премьер Молдовы по реинтеграции Владислав Кульминский в эфире местного телеканала.

По его словам, позиция Кишинева по этому вопросу всегда была неизменной и последовательной.

— Молдова — нейтральное государство, и этот нейтралитет должен быть полностью обеспечен. Это касается как двусторонних, так и с многосторонних отношений, — заявил чиновник.

Он также выступил за международный контроль над утилизацией старых советских боеприпасов в селе Колбасна на левом берегу Днестра.

Чиновник отметил, что эти темы обсуждались во время визита в Кишинев замглавы администрации российского президента Дмитрия Козака.

— Нельзя сказать, что мы пришли к каким-то соглашениям, потому что визит был непродолжительным. В принципе ничего нового не было сказано, — рассказал молдавский вице-премьер.

Кульминский отметил, что в Колбасне хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов, у половины из которых вышел срок годности.

Он также подчеркнул, что утилизация снарядов вопрос не геополитики, а физической безопасности местных жителей.

Источник: Publika TV