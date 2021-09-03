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Факты / Мир / Мировые новости
Тетяна Забожко |

Стало плохо еще в самолете: в США после эвакуации из Афганистана умер младенец

Лікарня

В Филадельфии скончалась девятимесячная девочка из Афганистана, прибывшая в США эвакуационным рейсом.

Ребенку стало плохо в самолете. Экипаж военно-транспортного самолета С-17 попросил наземные службы о медицинской помощи и приоритетном прибытии.

Во время полета девочке оказали неотложную медицинскую помощь, однако на время приземления самолета в 21.16 2 сентября у нее исчезли любые реакции.

Ребенка на взлетной полосе встретил персонал скорой медицинской помощи вместе с переводчиком. Ее вместе с отцом повезли в местную больницу.

Спасти жизнь младенцу не удалось – в 22.10 врачи констатировали смерть.

– Наши мысли и молитвы – с родителями и семьей ребенка, – говорит пресс-секретарь Министерства обороны США подполковник Крис Митчелл.

Смерть девочки расследует спецподразделение полиции Филадельфии, а ее причины – офис медицинского эксперта.

Рейс с эвакуированными из Афганистана следовал из авиабазы Рамштайн в Германии.

15 августа группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Иностранные страны начали массовую эвакуацию граждан.

Контроль аэропорта в Кабуле и воздушного движения в нем Соединенными Штатами прекратился 31 августа. В тот же день из Афганистана вылетел последний самолет с американскими силами.

Источник: ABC News

Фото: Dreamstime

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