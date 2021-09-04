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Дмитро Кудрявцев |

Требуем беспристрастного расследования: Дещица об убийстве украинца в Польше

Полиция Польша

Посольство Украины в ближайшее время направит Министерству иностранных дел Польши ноту протеста относительно смерти украинца, 25-летнего Дмитрия Никифоренко после его задержания полицией в городе Вроцлав.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По его словам, официальный Киев будет требовать проведения беспристрастного и быстрого следствия, а также привлечения причастных лиц к ответственности.

Он также пообещал, что ожидает получения украинской стороной информации о результатах расследования инцидента.

Дещица отметил, что дело находится на контроле украинских дипломатов, в том числе сотрудников Генерального консульства Украины в Кракове, поскольку смерть украинца вызвала значительный резонанс даже в самой Польше.

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Напомним, Никифоренко скончался 30 июля после применения неадекватной силы со стороны польских полицейских.

В Окружной прокуратуре в городе Свидница, которая ведет дело, сообщили, что правоохранители ожидают результатов ряда экспертиз, в частности аудиовизуальной и оценки относительно техники и тактики действий полицейских.

Кроме того, немедленного расследования действий правоохранителей потребовали даже депутаты польского Сейма. В свою очередь комендант полиции во Вроцлаве 1 сентября отстранил от исполнения обязанностей четверых полицейских, которые 30 июля задерживали украинца. В отношении двух из них началась процедура увольнения.

Фото: Depositphotos

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