Байден распорядился рассекретить результаты расследования терактов 11 сентября

Федеральное Бюро Расследований Соединенных Штатов Америки рассекретит документы, связанные с расследованием террористических актов 11 сентября 2001 года.

Соответствующее распоряжение министерству юстиции отдал президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого Дома.

Приказ требует от генерального прокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев.

В свою очередь семьи жертв подали иск в федеральный суд Нью-Йорка против правительства Саудовской Аравии, которое они обвиняют в причастности к терактам.

Они требуют обнародовать информацию о том, кто именно финансировал и поддерживал террористов, которые совершили атаку на башни-близнецы.

Семьи жертв считают, что рассекреченная ранее ФБР информация проливает недостаточно света на соответствующие события.

Кроме того, они также выступали против участия Байдена в поминальной церемонии в случае, если он не отдаст распоряжение о полном рассекречивании информации о терактах.

Источник: пресс-служба Белого Дома