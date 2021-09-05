Это приведет к расколу: Столтенберг объяснил, почему нельзя создавать армию ЕС

Создание Европейским Союзом вооруженных сил, независимых от Соединенных Штатов Америки, приведет к расколу в НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Я приветствую дополнительные усилия Европы в сфере обороны, но они не смогут заменить НАТО. Мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка являются единым целым. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу, — сказал он.

Столтенберг также отметил, что все международное сообщество, включая Россию и Китай должны сделать все возможное, чтобы Афганистан не стал рассадником международного терроризма.

— Мы должны сделать все не могли свободно действовать, готовить, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны, — отметил резюмировал генсек НАТО.

Напомним, в июне в Великобритании состоялся саммит лидеров Большой семерки, на котором руководители США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии осудили агрессивную политику Кремля.

Они призвали Россию отвести войска и технику от восточных границ Украины и деоккупировать Крым.

Кроме того, G7 потребовали от Москвы снизить напряженность и действовать в соответствии с международным законодательством.