В провинции Афганистана Панджшер бойцы сопротивления заблокировали тысячу талибов.
Об этом сообщил пресс-секретарь Фронта сопротивления, афганский журналист Фахим Дашти.
— В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировки была ликвидирована, взята в плен во время бегства и отступления местным населением, — написал он в соцсетях.
В других частях долины ситуацию контролируют бойцы фронта.
По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера с шести направлений более 20 тыс. боевиков.
Представители талибов пока не комментировали события.
По словам лидера Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, ранения из-за действий талибов получил как минимум 41 человек. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Информация о состоянии раненых не уточняется.
Фронт национального сопротивления Афганистана осудил действия боевиков Талибана, пообещав дать жесткий отпор.
Панджшер — последняя провинция, сопротивляется правлению Талибана, коорый восстановил контроль над страной после того, как американские и иностранные войска вывели контингент через 20 лет присутствия в Афганистане.
Долина была оплотом сопротивления в течение десятилетий, сначала против СССР в 1980-х годах, а затем против Талибана в 1990-х годах. Она до сих пор усеяна ржавыми танками, оставшиеся после боев тех времен.