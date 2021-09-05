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Абрамова Юлія |

В афганском сопротивлении заявили о больших потерях талибов в Панджшере

В афганском сопротивлении заявили о больших потерях талибов в Панджшере

В провинции Афганистана Панджшер бойцы сопротивления заблокировали тысячу талибов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Фронта сопротивления, афганский журналист Фахим Дашти.

— В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировки была ликвидирована, взята в плен во время бегства и отступления местным населением, — написал он в соцсетях.

В других частях долины ситуацию контролируют бойцы фронта.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера с шести направлений более 20 тыс. боевиков.

Представители талибов пока не комментировали события.

По словам лидера Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, ранения из-за действий талибов получил как минимум 41 человек. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Информация о состоянии раненых не уточняется.

Фронт национального сопротивления Афганистана осудил действия боевиков Талибана, пообещав дать жесткий отпор.

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Панджшер — последняя провинция, сопротивляется правлению Талибана, коорый восстановил контроль над страной после того, как американские и иностранные войска вывели контингент через 20 лет присутствия в Афганистане.

Долина была оплотом сопротивления в течение десятилетий, сначала против СССР в 1980-х годах, а затем против Талибана в 1990-х годах. Она до сих пор усеяна ржавыми танками, оставшиеся после боев тех времен.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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