Военные мятежники арестовали президента Гвинеи

В столице Гвинеи Конакри после перестрелки и взрывов возле президентского дворца военные мятежники арестовали президента Альфа Конде.

В воскресенье утром в городе, а также на соседнем острове Калум, где находится президентский дворец, в перестрелке погибли по меньшей мере пять военнослужащих.

????????????????????- Il y’a actuellement Un Coup d’état en Guinée la situation est très tendue dans la capitale Conakry, notre équipe nationale marocaine ce trouvent là-bas. pic.twitter.com/XLb4wOqHyG — Maroc Project (@Marocproject) September 5, 2021

— На улицах продолжается стрельба. Солдаты, явно недовольны, опустошают магазины, в то время как жители Калума закрылись в своих домах. Они напуганы и озабочены, — писали местные СМИ сегодня утром.

Позже лидеры мятежников обнародовали первые кадры ареста президента Гвинеи.

Государственный переворот совершили члены группы спецназа (GPS) — элитного подразделения армии. Полковник Мамаду Думбуя возглавляет операцию.

Думбуя — бывший легионер французской армии, которого отозвали в Гвинею, чтобы возглавить это подразделение. В последние месяцы его желание наделить полномочиями GPS от Министерства обороны вызвало недоверие.

Лидер мятежников в Гвинее объявил, что правительство распущено, действие конституции отменено, а границы страны закрыты.

Отметим, что это не первый раз, когда президент Альфа Конде сталкивается с попыткой путча. В 2011 на его дом напали военные.

Придя к власти в 2010 году, Альфа Конде был переизбран в 2020 году на третий срок после спорной поправки к конституции.

Власти Гвинеи официально не прокомментировала этот инцидент.

Джерело: Jeune Afrique