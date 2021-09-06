Жертвами стихии на восточном побережье США стали по меньшей мере 46 человек. Большинство погибли во время наводнения в Нью-Йорке.

С такой силы штормом город еще никогда не сталкивался. Под водой оказались целые улицы. Спасатели вытаскивали людей из затопленных станций метро и автобусов. 11 жителей подвальных помещений спасти не успели. Они утонули.

Вода пробивала окна и лилась в квартиры. Поток был настолько мощный, что вытаскивать людей из затопленных домов просто не успевали.

Оказался в похожей ситуации и Дэнни Онг с женой. Но им удалось выбраться живыми.

— Вода достигала мне шеи. Сосед со второго этажа держал мою руку, а я держал жену, так мы медленно выбрались из подвала, — рассказывает американец.

Кое-где уровень воды достигал двух с половиной метров. Метеорологи прогнозировали обильные дожди еще за несколько дней до прихода в город урагана Ида, но что затопит так сильно — не ожидал никто.

В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение, эти регионы получат федеральную помощь для преодоления последствий стихии. В общей сложности от Иди на восточном побережье США пострадали шесть штатов — везде есть разрушения и жертвы.

Пока на северо-востоке страны справляются с последствиями стихии в домах и квартирах, жители южного штата Луизиана, над которыми Ида пронеслась еще в минувшее воскресенье, выстраиваются в очереди у заправок и супермаркетов, чтобы купить топливо и продовольствие.

В Луизиану приезжал президент США Джо Байден. Он призвал страховые компании не прятаться за бюрократией и как можно быстрее оформлять материальное возмещение жителям Штатов.

Кроме того, глава Белого дома пообещал подать в Конгресс законопроект, предусматривающий большие инвестиции в качественную инфраструктуру.

Ураган Ида стал одним из самых мощных в американской истории. Разрушительные дожди, которые продолжались несколько дней, уже прекратились. Сейчас люди преодолевают последствия непогоды.