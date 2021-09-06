Боевики радикального исламского движения Талибан заявили, что договорились с ООН о продлении поставки гуманитарной помощи в Афганистан.

Об этом сообщает представитель движения талибов Сухейль Шахин и отмечает, что продолжение гуманитарной помощи пообещал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

— Мулла А. Барадар, заместитель Амира, председатель Исламского Эмирата Афганистан по политическим вопросам и руководитель PO и его делегация встретились сегодня с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам МИД в Кабуле Мартином Гриффитсом, — пишет в своем Twitter Сухейль Шахин.

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to the Afghan people, saying he would call for further assistance to Afghanistan during the coming meeting of donor countries. The IEA delegation thanked the UN delegation, assuring them of cooperation and provision of needed

facilities. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 5, 2021

По словам талиба, ООН пообещала продолжить гуманитарную помощь афганскому народу и заявила, что призовет других к дальнейшей помощи Афганистану в ходе предстоящей встречи стран-доноров.

Конференция Организации Объединенных Наций для решения вопроса по Афганистану планируется на 13 сентября в Женеве.

Ситуация в Афганистане

15 июля власть в Афганистане захватила радикальная исламская организация Талибан.

Это произошло после того, как США вывели из страны войска, которые провели там 20 лет.

Боевики захватили власть в Кабуле и провозгласили об окончании войны и установления своего режима в Афганистане.

Также Талибы объявили о создании нового государства — “Исламского Эмирата Афганистан”.

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