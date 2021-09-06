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Софія Зінов'єва |

Талибан заявил о достижении договоренности с ООН относительно гуманитарной помощи

Талибан в Афганистане

Боевики радикального исламского движения Талибан заявили, что договорились с ООН о продлении поставки гуманитарной помощи в Афганистан.

Об этом сообщает представитель движения талибов Сухейль Шахин и отмечает, что продолжение гуманитарной помощи пообещал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

— Мулла А. Барадар, заместитель Амира, председатель Исламского Эмирата Афганистан по политическим вопросам и руководитель PO и его делегация встретились сегодня с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам МИД в Кабуле Мартином Гриффитсом, — пишет в своем Twitter Сухейль Шахин.

По словам талиба, ООН пообещала продолжить гуманитарную помощь афганскому народу и заявила, что призовет других к дальнейшей помощи Афганистану в ходе предстоящей встречи стран-доноров.

Конференция Организации Объединенных Наций для решения вопроса по Афганистану планируется на 13 сентября в Женеве.

Ситуация в Афганистане

15 июля власть в Афганистане захватила радикальная исламская организация Талибан.

Это произошло после того, как США вывели из страны войска, которые провели там 20 лет.

Боевики захватили власть в Кабуле и провозгласили об окончании войны и установления своего режима в Афганистане.

Также Талибы объявили о создании нового государства — “Исламского Эмирата Афганистан”.

Подробнее о войне в Афганистане и антигуманном режим талибов, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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