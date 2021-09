Боевики радикального исламского движения Талибан заявили, что договорились с ООН о продлении поставки гуманитарной помощи в Афганистан.

Об этом сообщает представитель движения талибов Сухейль Шахин и отмечает, что продолжение гуманитарной помощи пообещал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

to the Afghan people, saying he would call for further assistance to Afghanistan during the coming meeting of donor countries. The IEA delegation thanked the UN delegation, assuring them of cooperation and provision of needed

facilities.

September 5, 2021