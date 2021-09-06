Радикальная группировка Талибан собирается передать Китаю авиабазу Баграм и позволить Пакистану использовать аэродром в Кандагаре в своих оперативных целях.

Такие действия страны приведут к серьезной ситуации с безопасностью для Индии.

— Использование афганской авиабазы ​​Баграм даст дополнительные возможности Китаю для сдерживания действий Индии в регионе и предоставления безопасности создаваемого Пекином Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) — сообщает индийская газета Pioneer со ссылкой на собственные источники.

С получением доступа Пакистана к афганской авиабазе в Кандагаре он приобретет военное превосходство над Индией в зоне Кашмира и сможет улучшить защиту своих объектов в части этого региона в случае возникновения индийско-пакистанского военного конфликта.

В настоящее время специалисты ВВС Пакистана проверяют все пять авиабаз в Афганистане, включая аэродромы в Кандагаре, Баграме и Кабуле, а делегация Китая провела встречу с высшим руководством Талибана для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью, в том числе, как утверждается, касающиеся возможного использования базы в Баграме.

Талибы могут передать брошенную американцами авиатехнику Китая, который использует ее для модернизации своих вооруженных сил и улучшение средств поражения самолетов, закупленных Индией в США.

Военные США перед своим выходом из Афганистана сделали непригодными самолеты, бронемашины и систему ПРО в аэропорту Кабула. Накануне из страны вылетел последний американский самолет.

Об этом сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. В аэропорту Кабула разоружены или знепридатнени 73 самолета. Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.

Источник: Pioneer