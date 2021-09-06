В Греции после разрушительных пожаров создали министерство климатического кризиса

Правительство Греции создало министерство климатического кризиса после серии разрушительных лесных пожаров, что потрясли страну этим летом.

Ведомство возглавит Христос Стилианидис, который ранее был европейским комиссаром по гуманитарной помощи и антикризисным мерам.

— Я принял должность с полным осознанием тех вызовов и испытаний, что придут вместе с ней, — заявил Стилианидес.

По словам руководителя, последствия изменения климата догнали людей, поэтому промедление будет способствовать серьезным изменениям.

— Предотвращение стихийных бедствий и готовность к ним — самое эффективное оружие, которое у нас есть, — добавил Стилианидес.

На этом посту он будет руководить тушением пожаров и заведовать оказанием помощи при стихийных бедствиях, а также отвечать за политику адаптации к повышению температуры в результате изменения климата.

Из-за аномальной жары в августе этого года Греция пострадала от нескольких сотен лесных пожаров. В результате многочисленных возгораний погибли как минимум три человека. Власти страны сообщили, что пожары стали результатом сильнейшей жары за последние десятилетия.

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Премьер-министр Кириакос Мицотакис назвал пожары в Греции крупнейшей экологической катастрофой, которую страна видела за последние десятилетия.