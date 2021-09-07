Впервые после вывода войск: США эвакуировала четверых граждан по суше

Соединенные Штаты Америки способствовали первой с момента выхода войск из Афганистана операции по эвакуации своих граждан по суше.

Об этом в понедельник, 6 сентября, журналистам сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Государственного департамента.

По его словам, из Афганистана было вывезено четверо американкцев.

— Это первая наземная эвакуация при содействии Государственного департамента. Талибы знали об ней и не препятствовали безопасному выезду людей, — отметил он.

Он также Чиновник не назвал страну, в которую американцы были эвакуировали.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Катар, который ранее стал главным посредником между Западам и боевиками террористической организации Талибан.

Он намерен договориться о поддержке при эвакуации американцев и афганцев из группы риска из страны.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина сделает все возможное для эвакуации своих граждан, которые остались в Афганистане и хотят его покинуть.

По его словам, новые списки украинцев, которые вышли на связь уже после окончания эвакуации.

Ермак добавил, что уже готовятся дополнительные самолеты, которые полетят в Афганистан.