В КНДР в четверг, 9 сентября, может пройти масштабный военный парад с участием около 10 тыс. военнослужащих.

Южнокорейское информационное агентство сообщает, что парад может пройти ночью, а во время него промаршируют более 10 тыс. военных.

По данным источников, парад состоится именно 9 сентября, поскольку это годовщина основания Корейской народно-демократической республики.

— При тесной координации между разведывательными органами Южной Кореи и США наши военные внимательно следят за подготовкой Севера к крупномасштабным мероприятиям, таким как военный парад, — сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи полковник Ким Чон Нак.

Также предполагают, что во время мероприятия Северная Корея может передать некое послание США и Южной Корее.

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В конце лета 2021 КНДР перезапустила ядерный реактор по производству плутония, который не работал с 2018 года.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и выразили обеспокоенность в годовом отчете.

Источник: Yonhap