Из тюрьмы Гилбоа на севере Израиля через самодельный тоннель сбежали шестеро палестинских заключенных.

Looks like they dug the tunnel in their cell pic.twitter.com/mC1NtvknvD — Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021

Выкапывали они его в течение месяца ржавой ложкой, которую прятали за плакатом.

– То, что заключенных нет в камерах, обнаружили очень быстро, – говорит представитель полиции Эли Леви.

Одним из беглецов является приговоренный к пожизненному заключению бывший лидер военизированного крыла организации ФАТХ Закария Зубейди.

В настоящее время к поискам привлечена полиция, израильское агентство безопасности Шин Бет, пограничная полиция, военные и спецназ.

These are the 6 prisoners who escaped via the tunnel they dug. It’s prison break terror style. The prisoners likely got to Jenin or other locations in the West Bank by now. pic.twitter.com/XfWcgawVec — Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021

Ищут заключенных специальные подразделения с привлечением собак и воздушной поддержки.

По всей стране открыто около 200 блокпостов.

Военные предупреждены о побеге и находятся в состоянии повышенной готовности.

Появилась информация о том, что двум беглецам уже удалось пересечь границу Иордании, а четверо других скрываются на границе с Сирией.

Джерело: The Jerusalem Post