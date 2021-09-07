Из тюрьмы Гилбоа на севере Израиля через самодельный тоннель сбежали шестеро палестинских заключенных.
Looks like they dug the tunnel in their cell pic.twitter.com/mC1NtvknvD
— Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021
Выкапывали они его в течение месяца ржавой ложкой, которую прятали за плакатом.
– То, что заключенных нет в камерах, обнаружили очень быстро, – говорит представитель полиции Эли Леви.
Одним из беглецов является приговоренный к пожизненному заключению бывший лидер военизированного крыла организации ФАТХ Закария Зубейди.
В настоящее время к поискам привлечена полиция, израильское агентство безопасности Шин Бет, пограничная полиция, военные и спецназ.
These are the 6 prisoners who escaped via the tunnel they dug. It’s prison break terror style. The prisoners likely got to Jenin or other locations in the West Bank by now. pic.twitter.com/XfWcgawVec
— Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021
Ищут заключенных специальные подразделения с привлечением собак и воздушной поддержки.
По всей стране открыто около 200 блокпостов.
Военные предупреждены о побеге и находятся в состоянии повышенной готовности.
Появилась информация о том, что двум беглецам уже удалось пересечь границу Иордании, а четверо других скрываются на границе с Сирией.
Джерело: The Jerusalem Post