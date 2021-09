Из тюрьмы Гилбоа на севере Израиля через самодельный тоннель сбежали шестеро палестинских заключенных.

Looks like they dug the tunnel in their cell pic.twitter.com/mC1NtvknvD

Выкапывали они его в течение месяца ржавой ложкой, которую прятали за плакатом.

Одним из беглецов является приговоренный к пожизненному заключению бывший лидер военизированного крыла организации ФАТХ Закария Зубейди.

В настоящее время к поискам привлечена полиция, израильское агентство безопасности Шин Бет, пограничная полиция, военные и спецназ.

These are the 6 prisoners who escaped via the tunnel they dug. It’s prison break terror style. The prisoners likely got to Jenin or other locations in the West Bank by now. pic.twitter.com/XfWcgawVec

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021