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Тетяна Забожко |

Прокопали тоннель ложкой: в Израиле ищут шестерых палестинских заключенных

В'язниця

Из тюрьмы Гилбоа на севере Израиля через самодельный тоннель сбежали шестеро палестинских заключенных.

Выкапывали они его в течение месяца ржавой ложкой, которую прятали за плакатом.

– То, что заключенных нет в камерах, обнаружили очень быстро, – говорит представитель полиции Эли Леви.

Одним из беглецов является приговоренный к пожизненному заключению бывший лидер военизированного крыла организации ФАТХ Закария Зубейди.

В настоящее время к поискам привлечена полиция, израильское агентство безопасности Шин Бет, пограничная полиция, военные и спецназ.

Ищут заключенных специальные подразделения с привлечением собак и воздушной поддержки.

По всей стране открыто около 200 блокпостов.

Военные предупреждены о побеге и находятся в состоянии повышенной готовности.

Появилась информация о том, что двум беглецам уже удалось пересечь границу Иордании, а четверо других скрываются на границе с Сирией.

Джерело: The Jerusalem Post

Фото: Depositphotos

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