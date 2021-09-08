США не планируют спешить с возможным признанием нового правительства Афганистана

Соединенные Штаты Америки пока не собираются официально признавать новое правительство Афганистана, сформированное движением Талибан.

Они решили сначала наблюдать за развитием ситуации в стране. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Нет никакой спешки с признанием. Это будет спланировано в зависимости от того, какие шаги будет делать Талибан. Мировое сообщество, в частности США, будут наблюдать, разрешат ли талибы американским гражданам и гражданам других стран покинуть Афганистан, разрешат ли они доставлять гуманитарную помощь, и как будут вести себя с женщинами и девочками в стране, — объяснила она.

7 сентября стало известно, что движение Талибан сформировало новое правительство Афганистана. Главой кабинета талибов стал Мухаммад Хасан Ахунд, его первый заместитель — мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра — Мавлави Абдул Салам Ханафи.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил сотрудничество с группировкой Талибан, захватившей власть в Афганистане. Он отметил, что для этого нужно соблюдать ряд условий.

В частности, талибы должны соблюдать обязательства в обеспечении свободы передвижений, уважения прав всех афганцев и формирования инклюзивного правительства.