В Чехии приговорили к 20 годам лишения свободы местного жителя, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских вооруженных формирований.

Соответствующее решение вынес городской суд Праги.

48-летний Иржи Урбанек (позывной “Бегемот”) получил 20 лет колонии строгого режима за участие в террористической группировке и терроризм.

По данным следствия, Урбанек поехал в Украину в 2015 году с целью поддержки пророссийских боевиков так называемой ДНР. Он был привлечен к операциям оккупантов минимум до января 2018 года.

Кроме копания окопов и патрулирования, Урбанек принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных, в частности у населенных пунктов Марьинка, Спартак и Красногоровка.

Во вторник, 7 сентября, прокурор в заключительном слове призвал приговорить Урбанека к 20 годам лишения свободы. Адвокат настаивал на оправдании или более мягком приговоре, выражая сомнение относительно того, что Facebook-профиль Урбанека демонстрирует четкие доказательства его участия в боях на Донбассе.

Однако суд согласился с доводами стороны обвинения. Приговор вынесен заочно, поскольку мужчина находится в розыске и не контактирует со своим адвокатом.

Мать и брат чеха отказались свидетельствовать в суде. Однако они давали показания в ходе расследования и подтвердили, что Урбанек был в Украине.

Стоит отметить, что это не первый подобный приговор в Чехии. Так, в начале лета в Праге суд заочно приговорил к 20 годам заключения 32-летнего чеха Мартина Кантора, который участвовал в войне на Донбассе на стороне российских наемников. Его также признали виновным в совершении теракта и участии в террористической организации.

Источник: Radio Prague International, iDNES.cz

Фото: iDNES.cz