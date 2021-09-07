В Испании самый молодой епископ Хавьер Новелл отрекся от сана после 12 лет службы из-за любви к женщине.

52-летний епископ решил оставить католическую церковь ради романа с 38-летней Сильвией Кабальоль — писательницей эротических и сатанинских произведений.

Известно, что любимая Новелла работает еще и психологом. Более того, она разведена и воспитывает двоих детей.

Хавьер стал епископ в 40 лет. У него консервативные взгляды, он выступает за независимость Каталонии и против абортов, однополых браков, а также эвтаназии.

Новелл был предан католической церкви 12 лет. Но сейчас шокировал всех новостью об отказе от сана.

По информации ABC, ситуация с епископом вызвала скандал в Ватикане, и в епископстве Сольсона, где служил Хавьер.

В самом Ватикане говорят, что таким инцидентом обеспокоен даже Папа Римский Франциск.

Ведь, как пишет издание, ранее подобные случаи были — высокопоставленные священнослужители отказывались от сана ради любви. Но не при таких обстоятельствах.

Кроме того, Новелла приглашали на Епископальную конференцию, но он отказался. Также он заявил, что ничего не хочет слышать ни о конференции, ни о епископах.