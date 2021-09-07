Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

Ради романа с автором сатанинских романов: в Испании епископ отрекся от сана

Ради романа с автором сатанинских романов: в Испании епископ отрекся от сана

В Испании самый молодой епископ Хавьер Новелл отрекся от сана после 12 лет службы из-за любви к женщине.

52-летний епископ решил оставить католическую церковь ради романа с 38-летней Сильвией Кабальоль — писательницей эротических и сатанинских произведений.

Известно, что любимая Новелла работает еще и психологом. Более того, она разведена и воспитывает двоих детей.

Хавьер стал епископ в 40 лет. У него консервативные взгляды, он выступает за независимость Каталонии и против абортов, однополых браков, а также эвтаназии.

Новелл был предан католической церкви 12 лет. Но сейчас шокировал всех новостью об отказе от сана.

По информации ABC, ситуация с епископом вызвала скандал в Ватикане, и в епископстве Сольсона, где служил Хавьер.

В самом Ватикане говорят, что таким инцидентом обеспокоен даже Папа Римский Франциск.

Ведь, как пишет издание, ранее подобные случаи были — высокопоставленные священнослужители отказывались от сана ради любви. Но не при таких обстоятельствах.

Кроме того, Новелла приглашали на Епископальную конференцию, но он отказался. Также он заявил, что ничего не хочет слышать ни о конференции, ни о епископах.

Источник: ABC News

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка