Девушка в Испании требует €3 млн от власти, за то, что ее перепутали в роддоме

Гражданка Испании требует €3 млн компенсации от регионального департамента здравоохранения на севере страны после того, как выяснилось, что ее и еще одного ребенка случайно перепутали в роддоме и отдали другим родителям. Путаница произошла два десятилетия тому назад.

То, что детей перепутали в родильном отделении в провинции Ла-Риоха выяснилась после того, как девушка сделала тест ДНК.

Младенцы родились в 2002 году в больнице в Ла-Риоха с промежутком в пять часов, и обоих поместили в инкубаторы, поскольку они имели недостаточный вес. Одного ребенка отдали родителям, а другого воспитывала женщина, которую она считала своей бабушкой.

По информации издания La Rioja, девушка, подавшая иск, впервые заподозрила, что воспитывается не своими биологическими родителями, в 2017 году. Тогда в пределах иска женщины против отца девушки ДНК-экспертиза обнаружила, что последний не является ее биологическим отцом. Впоследствии то же самое экспертиза показала и относительно ее матери.

Когда девушке исполнилось 16 лет, она наняла адвокатов, которые добились от власти Ла-Риохи расследование обстоятельств потери биологических родителей.

— Это была человеческая ошибка, и нам не удалось выяснить, кто виноват. Тогдашние системы были другими и не были такими компьютеризированными, как сейчас, — сказала во время пресс-конференции региональный руководитель здравоохранения Ла-Риохи Сара Альба.

Также известно, что другую женщину, которую отдали не своим биологическим родителям, проинформировали об ошибке 19-летней давности.

Адвокат истца Хосе Саэс Морга сказал, что его 19-летняя клиентка требует возмещения убытков в размере €3 млн, поскольку она стала жертвой “очень серьезной халатности”.

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Источник: La Rioja