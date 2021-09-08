В Дании мужчину отправили в тюрьму за угрозы премьер-министру в соцсетях

В Дании мужчине присудили 50 суток ареста за угрозы в адрес премьер-министра страны Метте Фредриксен.

52-летний мужчина с Брондбю устроил онлайн-стрим со своего мобильного, в котором высказывал угрозы главе правительства. Затем ролики с угрозами были опубликованы на YouTube.

— Этот приговор показывает, что угрозы, в частности в интернете, это очень серьезно, — сказала прокурор полиции Западного региона Копенгагена Мишель Линдегаард.

После решения суда его телефон конфисковали.

По словам прокурора, мужчина в суде в Глоструп утверждал, что он сказал, что убьет Мэтту Фредериксен, в шутку. Судьи не поверили такому объяснению его поступка.

Мужчину осудили по статье 119 Уголовного кодекса Дании. Отягчающим обстоятельством является то, что угроза адресовалась государственному служащему.

Приговор, который вынесли 52-летнему мужчине, не может быть обжалован в суде.

Источник: Nord News