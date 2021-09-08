В Италии в учебнике Украина оказалась в “российском регионе” — реакция посольства

В итальянском учебнике по географии нашли искаженную информацию об Украине, где ее назвали частью “российского региона”. Это обнаружили в учебнике Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре для учащихся средней школы.

В книге нашли информацию об этаком “российском регионе”, в состав которого, по мнению авторов книги, входят Украина, Беларусь, Молдова и страны Балтии.

Временно оккупированный РФ Крымский полуостров на карте в учебнике показан территорией Украины, но население полуострова отнесли к России.

Посольство Украины в Италии уже отреагировало на искаженную информацию об Украине и обратилось с призывом к Министерству образования Италии исправить недостоверную информацию.

— В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства. В своем официальном обращении к Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательства вышеупомянутого учебника посольство настоятельно призывает исправить указанную статью, в свою очередь предлагая открытость к сотрудничеству в контексте предоставления авторам учебников правдивой информации о событиях в Украине, — сообщили в посольстве.

Там также обратились к соотечественникам, чтобы те сообщали о выявленных случаях фактов фальсификации украинской истории и искаженной информации о политической ситуации в Украине путем направления писем в адрес emb_it@mfa.gov.ua с пометкой фейковая информация и прикрепив необходимые приложения.

Скандал с сайтом Олимпиады-2020

В преддверии Олимпийских игр-2020 на официальном сайте соревнований в Токио обнародовали неправильное изображение карты Украины, где между материковой частью Украины и полуостровом Крым обозначена граница.

Такая карта появлялась на сайте во всплывающем окне Olympics Cheer Zone.