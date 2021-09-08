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Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

Из ювелирного магазина в центре Парижа вынесли драгоценностей на €10 млн

магазин Bulgari у Парижі

Преступная банда ограбила ювелирный магазин Bulgari рядом с Вандомской площадью в центре Парижа, где расположен отель Ritz-Carlton, и похитила оттуда драгоценностей на сумму €10 млн. Затем они устроили погоню с полицией, в результате которой их задержали.

Три человека ворвались в магазин около полудня. После ограбления они скрылись на сером BMW, а четверо их сообщников на скутерах.

Полиция открыла огонь по автомобилю возле ТРЦ Les Halles, что находится менее чем в 2 км от места преступления, заставив грабителей оставить авто и бежать. Двух из них задержала полиция.

— Благодаря быстрой реакции парижской полиции, после ограбления ювелирного магазина на Вандомской площади, двое подозреваемых содержатся под стражей, — говорится в сообщении парижской полиции в Twitter.

Сейчас полиция разыскивает других подозреваемых в ограблении. Известно, что воры похитили драгоценности итальянской компании Bulgari на сумму €10 млн.

Ювелирные магазины в Париже за последние месяцы подверглись ряду вооруженных ограблений. 27 июля на почти €2 млн ограбили магазин Chaumet возле Елисейских полей. Преступников впоследствии задержали вместе с большей частью украденного.

Спустя три дня двое мужчин, вооруженных электрошокером и слезоточивым газом, нацелились на магазин Dinh Van, похитив товаров на сумму около €400 млн.

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Bulgari входит в конгломерат LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, который включает еще таких производителей предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие.

Историческая площадь Вандом считается сердцем французской роскоши. Такие бренды, как Chanel, Boucheron и Van Cleef & Arpels, вложили немалые средства в свои магазины на этой площади.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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