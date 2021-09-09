Бывший президент Афганистана Ашраф Гани после трех недель после бегства из страны обнародовал извинения перед народом.

Свой отъезд экс-глава страны называет самым сложным решением в своей жизни, но верит, что это был единственный способ сохранить Кабул и 6 млн жителей.

– Я покинул дворец, чтобы не повторилась гражданская война 1990-х годов, – отметил он.

Ашраф Гани подчеркнул, что 20 лет работал для того, чтобы Афганистан стал демократическим, процветающим и суверенным государством.

Однако глубоко сожалеет, что завершение его правления похоже на то, что было у предшественников.

Опроверг Ашраф Гани и обвинения в том, что его поездка в ОАЭ стоила около $169 млн.

– Эти обвинения полностью и категорически ложны. Коррупция – это чума, которая десятилетиями поражала нашу страну, и борьба с ней была в центре моих усилий на посту президента, – заявил экс-глава Афганистана.

По его словам, он вместе с женой был скрупулезен в вопросах финансов и публично декларировал свои активы. Данные о средствах его жены также обнародованы.

Statement 8 September 2021 pic.twitter.com/5yKXWIdLfM — Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 8, 2021

Чтобы доказать правдивость своих заявлений, призывает к официальному аудиту или финансовому расследованию под эгидой ООН или любого другого независимого органа.

– Мои помощники также готовы представить свои финансы к публичному аудиту и будут призывать сделать то же самое других бывших высокопоставленных должностных лиц и политических деятелей, – заверил Ашраф Гани.

В своем прямом обращении в Facebook 18 августа Гани заявлял, что покинуть Афганистан его призвала группа безопасности, поскольку существовала реальная вероятность того, что его захватят и убьют.

15 августа группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

Иностранные страны начали массовую эвакуацию граждан.

Контроль аэропорта в Кабуле и воздушного движения в нем США прекратили 31 августа. В тот же день из Афганистана вылетел последний самолет с американскими силами.

8 сентября члены радикального исламского движения Талибан официально пригласили на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана представителей России, Китая, Пакистана, Турции, Катара и Ирана.

Источник: Ashraf Ghani