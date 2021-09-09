Во Франции начался судебный процесс по делу о терактах 2015 года

В Париже начинается самый масштабный процесс за всю историю французского правосудия. Это дело о терактах 2015 года. Тогда погибли 130 человек.

В центре столицы Франции патрулируют сотни полицейских автомобилей и несколько тысяч правоохранителей.

В городе опасаются новых терактов, приуроченных к крупнейшему в истории Франции процессу против терроризма.

Специально для его проведения в Парижском дворце правосудия построили новый зал на 550 человек.

Главный обвиняемый — Салах Абдеслам. Он лично привез своих сообщников в театр Батаклан, где они расстреляли более 80-ти зрителей.

Стефан Тутлуян в тот вечер тоже был в зале. Он пришел на концерт своей любимой рок-группы и стал одним из более сотни заложников.

— Во время тех событий в течение 2,5 часов мы не знали, что с нами будет. Моя жизнь от меня не зависела. Меня могли убить в любую минуту. В этот момент я думал, как много вещей не успел сделать, теряя время на пустяки, — делится Стефан.

Почти в то время один из террористов подорвал так называемый пояс шахида возле футбольного стадиона, где играли сборные Франции и Германии.

Еще шесть нападений совершили на бары и рестораны в центре Парижа.

В тот вечер от рук террористов погибло 130 человек, в основном молодежь. Парижанка Доминик Килемоес потеряла сына.

Он сидел с друзьями в баре, к которому ворвались террористы и устроили там стрельбу.

— Мы искали Виктора весь следующий день, это была суббота, а нашли только в воскресенье. Нас вызвали в морг Института судмедэкспертизы. Я потеряла сознание, когда увидела его, — вспоминает Доминик.

Суд заслушает 300 свидетелей, чьи родные или близкие погибли или пострадали во время нападений. Это лишь незначительная часть тех, кто подал иск.

Свидетельство даст и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.

— Чего добивались террористы? Они хотели нанести удар по нашему образу жизни. Но больше всего они хотели разделить нас. Однако 13 ноября не разделило нашу нацию, поэтому я очень горжусь французами, — говорит Франсуа.

Уже на следующий день после терактов ИДИЛ взяла ответственность на себя. Обвиняемых 20 человек.

12 из них грозит пожизненное заключение. Это самое суровое наказание во Франции.