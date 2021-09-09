28-летнего гражданина Украины, которого арестовали на территории Польши в 2020 году, экстрадировали в Соединенные Штаты Америки.

По данным Министерства юстиции, украинского хакера обвиняют во взломе более десятка тысяч компьютеров и продаже их кодов доступа в Darknet (теневой сети, доступ к которой возможен только через определенное программное обеспечение).

С 2016 года хакер мог контролировать ботнет — сеть компьютеров, которые подвергаются влиянию вредоносного программного обеспечения. В то же время владельцы техники могут не знать об этом.

По данным ведомства, украинец использовал ботнет для расшифровки кодов доступа. Во время разговора с сообщником украинец отметил, что может украсть учетные данные по меньшей мере 2 тыс. компьютеров за неделю.

В 2017 году в разговоре с другим человеком он упомянул, что получил пароли более 20 тыс. устройств. После продажи в теневой сети эти коды используют для незаконной деятельности — например, финансового мошенничества или атак других программ для дальнейшего вымогательства.

Сети на территории США подверглись атаке программ-вымогателей, которые взламывали систему организации для шифрования данных с дальнейшим требованием выкупа в обмен на ключ дешифрования (секретного пароля, известного только законному владельцу ресурса или техники).