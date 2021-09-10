117 израильтян допросят из-за подделки тестов на Covid-19 после возвращения из Умани

117 граждан Израиля, которые вернулись с паломничества в Умань, подозреваются в подделке тестов на коронавирус.

Они будут вызваны на допрос в Министерство внутренней безопасности после того, как отбудут обязательную самоизоляцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Хасидам грозит уголовное преследование, крупный штраф, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, сообщается, что в Израиль вернулись 156 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

Еще около 2 тыс. вынуждены были остаться на территории Украины, поскольку перед вылетом они сдали положительный тест на Covid-19.

Напомним, в Украину прибыли 29 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нового года по иудейскому календарю.

Они с 6 до 8 сентября совершали паломничество в Умань к могиле раввина Нахмана из Брацлава.

Таким образом ультраортодоксальные иудеи праздновали наступление 5782 года по иудейскому календарю.

Источник: The Jerusalem Post