Вывод американских войск из Афганистана — это масштабная ошибка, и вызывает такое же беспокойство, как решение США касаемо Северного потока-2.

Об этом заявил экс-советник по нацбезопасности 45-го президента США Дональда Трампа — Джон Болтон во время форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming.

По мнению Болтона, такое решение администрации Байдена отражает часть мнений его избирателей и то, что касается отношения к Северному потоку-2.

— Решение по Афганистану, которое Байден принял, не советуясь ни с кем, было катастрофически сделано. Оно подрывает ключевой тезис, с которым Байден шел на выборы в 2020 году, о том, что его победа станет возвращением к компетентному управлению, — объяснил дипломат.

В то же время, как отметил Болтон, такие шаги как решение по Афганистану создают дефицит власти в этой стране. Этим могут воспользоваться как соседний Иран, так и Россия и Китай.

— Афганистан уже потерян, невозможно вернуть его еще раз. Теперь главное — исключить новые нападения со стороны Талибана, — сказал экс-советник.

10 сентября председатель правления компании Газпром Алексей Миллер заявил о завершении строительства газопровода Северный поток-2.

В июле 2021 года США и Германия заключили соглашение о завершении строительства СП-2. Стороны договорились принять ряд мер в случае, если Россия будет использовать газопровод в качестве рычага воздействия. В частности Берлин обязался ввести санкции.

Также лидеры США и Германии договорились способствовать продолжению контракта по транзиту газа через Украину до 2024 года.

В начале августа девять стран опубликовали совместное заявление против строительства российского газопровода. К инициативе присоединились дипломаты Украины, США, Польши, Великобритании, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии.