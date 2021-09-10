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Дмитро Кудрявцев |

Может представлять опасность: в Швеции родителям запретили назвать ребенка Владимир Путин

Владимир Путин

Шведская налоговая служба отказала супружеской паре из города Лахольм, которая планировала назвать своего ребенка Владимиром Путиным.

Соответствующее решение было вынесено согласно шведскому законодательству.

По его нормам, имена не должны быть оскорбительными или представлять для их носителей опасность.

Кроме того, нельзя называть детей именами, которые похожи на их фамилии.

Неизвестно, какой конкретно из этих принципов лег в основу решения о запрете, однако это уже далеко не первый случай, когда ведомство отклоняет подобные запросы.

В Швеции всего насчитывается 1413 мужчин с именем Владимир, и ни единого человека по фамилии Путин.

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Источник: The Local

Фото: Dreamstime

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