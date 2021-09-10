Трамп не сможет выиграть следующие выборы из-за статуса побежденного — Болтон

Проигранные выборы 2020 года закрепляют за Дональдом Трампом статус побежденного, что не даст ему возможности выиграть президентские выборы 2024 года в США.

Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон во время международного форума YES-Brainstorming.

— Да, победа у него была украдена, однако в сознании общества он будет оставаться тем, кто проиграл президентские выборы. А это делает его победу на следующих выборах даже в случае, если Трамп опять уйдет от Республиканской партии, — сказал Болтон.

Также, по мнению Болтона, несмотря на заявления Трампа о планах баллотироваться на следующих выборах, не исключено, что он впоследствии от них откажется.

Напомним, предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не смог занять президентский пост во второй раз, поскольку получил 232 голоса избирателей против 306 голосов за Джо Байдена.

Трамп так и не признал победу Байдена и назвал эти выборы самыми коррумпированными в истории США.

Он даже подал ряд исков, чтобы оспорить победу своего политического оппонента.