В США вдвое увеличили штрафы для авиапассажиров без масок

Президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме, раскритиковал авиапассажиров, которые отказываются одевать защитные маски, и объявил, что штрафы за такое нарушение удвоятся.

– Если вы нарушите правила, будьте готовы заплатить, – сказал он на брифинге.

Уже с пятницы, 10 сентября, максимальный штраф за нарушение требования относительно ношения масок, по заявлению Министерства внутренней безопасности, будет варьировать от $500 до $3 тысяч.

До этого штрафы за такое нарушение составляли от $250 до $1,5 тысяч.

Самые большие штрафы – от $1 тыс. до $3 тыс. – ожидают тех, кто не первый раз нарушает требования относительно ношения масок.

Администрация по безопасности на транспорте США в этом году зафиксировала уже более 4 тыс. нарушений масочного режима в аэропортах и самолетах.