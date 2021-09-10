В ООН предупредили о голоде в Афганистане, если не разморозить донорские средства

Глава миссии ООН по оказанию помощи Афганистану Дебора Лайонс на заседании Совбеза заявила, что необходимо срочно принять меры для размораживания миллиардов долларов донорских средств, чтобы они поступили в хрупкую экономику страны.

– Афганистану грозит серьезный экономический спад, который может бросить миллионы людей в нищету и голод, а также вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить страну назад на многие поколения, – считает она.

Лайонс сказала, что обязана взаимодействовать с Талибаном, в том числе в поисках путей, позволяющих деньгам поступать в Афганистан.

По ее словам, во время взаимодействия с некоторыми лидерами движения, они четко заявили о своей потребности в международной помощи, которая дает мировому сообществу рычаги влияния на их действия.

– Мы все еще можем придать этой новой реальности более позитивное направление, — подытожила спецпредставитель ООН.

7 сентября стало известно, что Талибан сформировал новое правительство Афганистана. Его главой стал Мухаммад Хасан Ахунд.

Но ситуация в Афганистане остается напряженной. Новое правительство запретило женщинам заниматься спортом, в том числе и спортсменкам из национальных сборных страны. Запрещены любые акции протеста.

Источник: ООН