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Абрамова Юлія |

Италия страдает от торнадо — есть погибшие и раненые

Италия страдает от торнадо — есть погибшие и раненые

Итальянский остров Пантеллерия накрыл торнадо — минимум два человека погибли, а девять — получили ранения.

Четверо раненых остаются в критическом состоянии. Спасатели планируют доставить раненых в больницы города Палермо на вертолете, только погодные условия улучшатся.

Среди погибших — очередной пожарный.

Италия страдает от торнадо — есть погибшие и раненые

— Вихрь перевернул автомобили и сорвал крыши в туристической точке Пантеллерии, — сообщило итальянское агентство гражданской защиты.

Средиземноморский остров Пантеллерия известный своими вулканическими скалами и горячими источниками и является любимым местом знаменитостей.

Хотя торнадо обычно не ассоциируется с Европой, считается, что каждый год континент накрывают несколько сотен. Многие остаются незамеченными, когда попадают в отдаленные сельские районы.

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А в США от последствий другого мощного урагана Ида до сих пор приходят жители востока. Ураган стал одним из 5 крупнейших в американской истории. Число погибших в результате стихии возросло до 65. Разрушительные дожди, которые продолжались несколько дней, уже прекратились. Сейчас люди преодолевают последствия непогоды.

Собственноручно выносят испорченные мебель и ил из подтопленных зданий, убирают улицы, превратились в свалки. Жители Нью-Йорка также оправляются от последствий урагана Ида. Мощные ливни и наводнения там продолжались несколько дней. Улицы Нью-Йорка затопило впервые в истории, движение транспорта было парализовано.

Или не самое сильное удар стихии почувствовали жители Нью-Джерси. Говорят: непогода застала их врасплох. Не ожидали таких разрушений от урагана. Машины на улицах стояли по крышу в воде, некоторые автомобили сносило бурным потоком.

Источник: ВВС

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