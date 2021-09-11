Италия страдает от торнадо — есть погибшие и раненые

Итальянский остров Пантеллерия накрыл торнадо — минимум два человека погибли, а девять — получили ранения.
Четверо раненых остаются в критическом состоянии. Спасатели планируют доставить раненых в больницы города Палермо на вертолете, только погодные условия улучшатся.
Maltempo a Salerno violenta tromba d’aria si abbatte sul lungomare: il video — #Maltempo #Salerno #violenta #tromba https://t.co/ZdROAId7WL pic.twitter.com/fhSnmPR3Jc
— Cerca Soluzioni Cruciverba (@zazoomnews) November 20, 2018
Среди погибших — очередной пожарный.
— Вихрь перевернул автомобили и сорвал крыши в туристической точке Пантеллерии, — сообщило итальянское агентство гражданской защиты.
Средиземноморский остров Пантеллерия известный своими вулканическими скалами и горячими источниками и является любимым местом знаменитостей.
BIG waterspout reported in Vietri sul Mare (SA), Campania, south Italy today, Nov 20! Report: https://t.co/PVKjKSy9HM meteo pic.twitter.com/4XTR9wCARH
— severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 20, 2018
Хотя торнадо обычно не ассоциируется с Европой, считается, что каждый год континент накрывают несколько сотен. Многие остаются незамеченными, когда попадают в отдаленные сельские районы.
Tromba d’aria a Salerno,
poco fa
Foto di Nunzio Senatore e Pia Petrone pic.twitter.com/iIzGJtCrUw
— ALLA.HABABA (@HababaAlaa) November 20, 2018
А в США от последствий другого мощного урагана Ида до сих пор приходят жители востока. Ураган стал одним из 5 крупнейших в американской истории. Число погибших в результате стихии возросло до 65. Разрушительные дожди, которые продолжались несколько дней, уже прекратились. Сейчас люди преодолевают последствия непогоды.
Собственноручно выносят испорченные мебель и ил из подтопленных зданий, убирают улицы, превратились в свалки. Жители Нью-Йорка также оправляются от последствий урагана Ида. Мощные ливни и наводнения там продолжались несколько дней. Улицы Нью-Йорка затопило впервые в истории, движение транспорта было парализовано.
Или не самое сильное удар стихии почувствовали жители Нью-Джерси. Говорят: непогода застала их врасплох. Не ожидали таких разрушений от урагана. Машины на улицах стояли по крышу в воде, некоторые автомобили сносило бурным потоком.