Россия способствует атакам Сербии на Черногорию — президент Джуканович

Российская Федерация способствует атакам так называемого сербского мира на государственность Черногории.

Такое мнение выразил президент страны Мило Джуканович в интервью местным СМИ.

— Мы не можем позволить себе изменить светский статус государства. Это не церковный вопрос, а политический. Церковь Сербии не субъект, а всего лишь один из инструментов государства., — сказал он.

По словам политика, Черногория недавно подверглась одной из самых серьезных атак за всю свою историю.

Он отметил, что угроза исходит на многих уровнях: в частности, под сомнение ставится европейская перспектива страны и ее национальная идентичность.

Джуканович подчеркнул, что в случае, если черногорский народ перестанет существовать – не будет необходимости и в существовании независимой Черногории.

Политик также отметил, что потеря Черногории приведет к краху проекта Великой Сербии, что также противоречит российским интересам на Балканах.

Фото: Пресс-служба президента Черногории