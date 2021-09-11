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Юлія Захарченко |

Украина должна оставаться транзитером газа после запуска Северного потока-2 — Меркель

ангела меркель

Украина должна оставаться страной-транзитером газа после запуска российского газопровода Северный поток-2.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. По ее словам, на это нацелено соглашение с США.

Она также обсудила с польским политиком потенциальные решения, связанные с изменением позиции США относительно газопровода РФ.

Российский Газпром планирует ввести Северный поток-2 в эксплуатацию до конца этого года. Строительство проекта уже завершили вчера, 10 сентября.

Северный поток-2 — это проект российского газопровода, который будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Дании, Германии, России, Финляндии и Швеции.

Глава Нафтогаза Украины Юрий Витренко считает, что санкции США против Северного потока-2 еще могут заблокировать работу газопровода. В случае введения ограничений европейские компании не будут покупать газ.

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Фото: Офис президента

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