Украина должна оставаться страной-транзитером газа после запуска российского газопровода Северный поток-2.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. По ее словам, на это нацелено соглашение с США.

Она также обсудила с польским политиком потенциальные решения, связанные с изменением позиции США относительно газопровода РФ.

Российский Газпром планирует ввести Северный поток-2 в эксплуатацию до конца этого года. Строительство проекта уже завершили вчера, 10 сентября.

Северный поток-2 — это проект российского газопровода, который будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Дании, Германии, России, Финляндии и Швеции.

Глава Нафтогаза Украины Юрий Витренко считает, что санкции США против Северного потока-2 еще могут заблокировать работу газопровода. В случае введения ограничений европейские компании не будут покупать газ.