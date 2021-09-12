ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября 2001 года, в котором указано на логистическую поддержку для двух саудовских похитителей самолетов.

Из опубликованных данных следует, что террористы поддерживали контакты с соотечественниками в США, но нет доказательств того, что чиновники из Саудовской Аравии имеют отношение к теракту.

ФБР обнародовало краткое изложение интервью со своим источником, который находился на связи с людьми, которые контактировали с похитителями.

Документ рассекретили после указа президента США Джо Байдена. Ранее семьи жертв терактов искали доказательства того, что саудовские чиновники поддерживали похитителей самолетов и подали иск в Эр-Рияд с требованием компенсировать нанесенный ущерб. Они также возражали против присутствия Байдена на траурных мероприятиях, пока информация о событии не будет общедоступной.

Правительство Саудовской Аравии отрицал свою причастность к терактам и поддержало рассекречивания документов, чтобы покончить с необоснованными обвинениями. При этом представитель родственников жертв Джим Крайндлер указал, что опубликованные сведения подтверждают то, что террористическая организация Аль-Каида действовала в США при активной поддержке Саудовской Аравии.

Комиссия, расследовавшая теракты 11 сентября 2001 пришла к выводу, что ни правительство Саудовской Аравии, ни высокопоставленные чиновники государства не помогали в поведении атак. Однако в докладе отмечалось, что отдельные организации, связанные с Саудовской Аравией могли направлять деньги террористам.

Теракт 11 сентября стал крупнейшим в истории по количеству жертв и началом эпохи терактов в мире. Планета меняется, безопасность полетов становится приоритетом номер один. В США даже создают администрацию безопасности транспорта.