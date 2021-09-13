Ночью сектор Газа устроил обстрел ракетами израильских мирных жителей.

Система воздушной обороны Железный купол перехватила ракету.

תיעוד בכלי התקשורת הפלסטיניים: תקיפת חיל האוויר ברצועת עזה@ItayBlumental pic.twitter.com/vxkMJwEm3G — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2021

Обстрел из сектора Газа продолжается третью ночь подряд.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по четырем объектам ХАМАСа, которые использовались для военной подготовки.

– После второй ракеты, выпущенной террористами из Газы, наши истребители нанесли удар по военному посту ХАМАС и пулемету, который использовался для ведения огня в сторону Израиля, – заявили в Армии обороны Израиля.

7 сентября армия Израиля также отвечала на обстрелы воздушными шарами с зажигательной смесью, что вызвали три пожара в региональном совете Шаар-ха-Негев.

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке перешел в горячую фазу в мае 2021 года. Стороны нанесли сотни взаимных ударов, что ознаменовало тяжелейшее обострение в регионе с 2014 года.

Причиной конфликта стало решение израильских властей выселить поселение палестинцев из Восточного Иерусалима.

Источник: Israel Defense Forces

Фото: Israel Defense Forces