Президента Чехии Милоша Земана положили в Центральный военный госпиталь в Праге.

Конкретную причину госптализации пока не называют. Как сообщил советник президента Мартин Неедлы, речь идет о регулярном медицинском обследовании. Известно, что Земана сопровождала жена Ивана.

А представитель руководителя Канцелярии президента Иржи Овчачек на своей странице в Twitter опубликовал псалом.

Hlasitě jsem volal k Hospodinu, a vyslyšel mě ze své svaté hory. Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. Žalm 3, 5-7 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 14, 2021

— Я громко звал Господа, и он услышал меня со своей святой горы. Я спокойно лег и заснул. Я проснулся, ибо Господь помогал мне. Меня не пугаю тысячи людей вокруг. Псалом 3, 5-7, — процитировал молитвенное произведение Овчачек.

Ранее глава страны несколько раз находился в этой больнице в рамках реабилитационных мероприятий.

Также в этом госпитале лечится бывший президент Чехии, 80-летний Вацлав Клаус. В минувший уикенд Вацлав Клаус был госпитализирован в связи с повышенным давлением.

Представитель клинки Итка Зинка, как сообщает Чешское телеграфное агентство (ČTK), комментировать причину госпитализации Милоша Земана отказалась.

О том, как долго президент пробудет здесь, пока информации нет.

Весной 2021-го Земан из-за проблем с ногами вынужден был пересесть в инвалидное кресло.

76-летний президент длительное время лечился по поводу невропатии стоп и диабета. К тому же он сломал руку после падения в августе 2020 года и несколько месяцев носил ортез.

Источник: Novinky