КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР в среду, 15 сентября, запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Об этом свидетельствуют данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что ракеты были выпущены из центральных регионов Корейской народной демократической республики.

Сейчас ситуацию анализируют южнокорейские спецслужбы в кооперации с американскими.

— Наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США, — отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Тип выпущенных Северной Кореей ракет пока не установлен.

К тому же 13 сентября КНДР сообщила об успешных испытаниях своих новых крылатых баллистических ракет большой дальности.

По данным южнокорейских СМИ, разработка нового вооружения продолжалась около двух лет.

Испытания провели на выходных, во время них были выпущены две ракеты, которые упали в территориальные воды страны.

Государственные информационные агентства Северной Кореи отмечают, что эти ракеты являются стратегическим оружием, которое имеет крайне важное значение.

Видео испытаний корейских ракет смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Yonhap