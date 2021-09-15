Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию Covid-19 самым сложным периодом для человечества со времен Второй мировой войны.

Такое заявление прозвучало перед закрытием 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, после которой началась 76-я сессия.

Гутерриш отметил, что пандемия углубила неравенство в мире, нанесла удар по экономике, а миллионы людей оказались на грани бедности.

– Это был самый тяжелый период, с которым столкнулся мир со времен Второй мировой войны. Пандемия усилила неравенство. Разрушила экономику на глобальном, национальном уровне и на уровне домашних хозяйств. Погрузила миллионы людей в крайнюю бедность. Разрушены системы поддержки, — подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш добавил, что все это происходит на фоне жестких конфликтов и стихийных бедствий, которые ежедневно ставят под угрозу миллионы жизней на планете.

Вспомнил генсек ООН и о чрезвычайной ситуации из-за изменений климата.

Гутерриш отметил, что все эти проблемы можно преодолеть, если объединиться и выступить единым фронтом.

– Ставки высоки – и путь впереди будет тяжелым. Однако важнейшее значение имеют доверие и сплоченность между всеми государствами-членами ООН, — заявил Гутерриш.

В августе специалисты Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что общее количество больных коронавирусом в мире может превысить 300 млн уже в начале следующего года.

Первые случаи Covid-19 обнаружили в конце 2019 года. В январе 2021 года в мире уже насчитывалось 100 млн больных, а всего через полгода количество Covid-заболевших превысило 200 млн.

В ВОЗ призывают активнее вакцинироваться и делиться вакцинами, чтобы побороть пандемию.

А новый глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид поставил цель, чтобы к концу 2022 года каждый человек в мире получила укол от коронавируса.

Источник: ООН

Фото: ООН