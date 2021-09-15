Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена встретиться лично — СМИ

Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин отклонил предложение 46-го президента США Джо Байдена встретиться лично.

Об этом сообщают различные авторитетные издания, в частности Financial Times.

Источники FТ отмечают, что в ответ на предложение Байдена глава Китая предложил американскому лидеру принять “менее резкий тон в отношении Пекина”.

— Си Цзиньпин, пожалуй, намекнул, что сначала необходимо улучшить тон и атмосферу отношений, — сообщил источник.

В тоже время Байден отрицает это и на вопрос журналистов о том, разочарован ли он отказом сказал только “это неправда”.

10 сентября лидеры двух стран имели телефонный разговор, который стал вторым с момента избрания Байдена президентом.

Американские и китайские СМИ дают немного разную информацию о результатах разговора.

Китайский государственный телеканал сообщает, что Си Цзиньпин сказал Джо Байдену, что нынешняя политика США стала причиной серьезных проблем и выстраивание новых отношений “имеет решающее значение для будущего и судьбы мира”.

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Белый дом сообщил, что дискуссия была достаточно широкой и имела стратегическое значение, а лидеры Китая и США обсудили различные сферы.

Источник: FT