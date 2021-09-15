Впервые за 63 года отремонтируют известное каменное сооружение в Великобритании Стоунхендж из-за появления трещин в вертикальных глыбах.

То, что столбы, перегородки и специальный раствор, скрепляющий их, подверглись эрозии, стало известно после проведения лазерного сканирования.

Разрушенный бетонный раствор будут заменять известковой смесью. Реставрационные работы планируют завершить через две недели.

По словам старшего куратора Стоунхенджа Гезер Себир, такие защитные меры необходимы для того, чтобы сохранить достопримечательность.

– Стоунхендж – уникальный среди подобных сооружений по качеству дольменов, из которых он состоит, и соединений, которые их скрепляют. Но ветры и дожди за 4,5 тысячи лет оставили на них свой след, – подчеркнула она.

В знак начала работ Фонд Английское наследие пригласил Ричарда Вудмана-Бейли, который восьмилетним мальчиком положил полпенса в раствор у основания одного из столбов в 1958 году.

Уже 71-летний Ричард повторит этот ритуал, но теперь положит специальную серебряную монету с изображением воина с копьем и львом номиналом два фунта (73 грн).

Ее в 2021 году мужчина собственноручно отчеканил в Королевском монетном дворе. Об этом позаботилось правление фонда.

– Мы с радостью пригласили Ричарда, чтобы он собственноручно отчеканил свою историческую монету. Похожие монеты несколько веков имели с собой люди, направлявшиеся в Стоунхендж. Нумизматика связывает поколения, – говорит директор по коллекционным монетам Королевского монетного двора Ребекка Морган.

Стоунхендж – один из древнейших памятников мировой цивилизации.

По данным радиоуглеродного анализа, каменное сооружение неподалеку от города Солсбери в графстве Уилтшир построили почти одновременно с пирамидой Хеопса.

Оно состоит из вертикально установленных каменных столбов диаметром 110 м.

В окрестностях Стоунхенджа каменоломен нет. По последним данным, гигантские каменные монолиты могли доставить из Уэльса на расстояние около 240 км.

Каким образом это удалось сделать, учитывая тогдашние примитивные технологии, пока не известно.