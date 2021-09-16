Европейский Союз должен продолжать политику расширения. К этому во время первого заседания Arraiolos Group призвал глав парламентских и полупрезидентских государств-членов ЕС глава Польши Анджей Дуда.

– ЕС не будут доверять, если нашим партнерам, которые прилагают усилия для присоединения к нашему сообществу, не предоставят такой возможности. Поэтому я говорю о расширении. Мы, Европа, – континент, а не клуб для избранных, – подчеркнул президент Польши.

Анджей Дуда констатировал: через 30 лет после падения железного занавеса европейская территория все еще разделена:

– И занавес этот сегодня – не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений из-за отсутствия перспектив относительно членства.

Далее президент открыто заявил, что стать частью европейского сообщества стремятся Молдова и Украина.

– В Молдове я видел молодых людей, которые с восторгом меняют свою страну. Мы все видели Украину в 2014 году, где юных патриотов и демократов убивали на баррикадах, чтобы однажды их страна попала в европейское сообщество, – сказал он.

Аджей Дуда отметил, что президенты, которые сменят его на посту через 10-15 лет, будут разделять это мнение, если к тому времени ситуация не изменится.

– Я уверяю вас, что Польша не изменит свое отношение к разделению на “союзных” и “несоюзных”, потому что разделенный континент не может иметь никакой стратегической автономии, – озвучил свое мнение президент Польши.

3 мая президенты Польши, Украины, Эстонии, Литвы и Латвии в Варшаве подписали совместную декларацию.

В совместном документе лидеры стран отметили, что с надеждой смотрят в будущее, и пожелали, чтобы европейская цивилизация строилась на началах свободы, суверенитета, территориальной целостности, демократии, верховенства права, равенства и солидарности.

По их убеждению, Европа должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности.

Источник: Prezydent.pl