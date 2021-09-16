Северный поток-2 нельзя запускать без анализа его влияния на климат — немецкие экологи

Немецкая организация по защите окружающей среды и правам потребителей Deutsche Umwelthilfe снова требует проверить влияние Северного потока-2 на экологическую безопасность.

Экологи подали апелляцию на решение Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) не рассматривать разрешение на строительство российского газопровода.

В июне этого года Deutsche Umwelthilfe уже подала заявление о пересмотре дела в связи с решением Федерального конституционного суда по климату. Однако BSH отклонил его. В связи с этим в организации решили подать апелляцию.

Исполнительный директор организации Deutsche Umwelthilfe отметил, что Северный поток-2 не должен быть введен в эксплуатацию без дополнительного анализа его влияния на климат.

По его словам, это может привести к гигантским выбросам парниковых газов, что противоречит целям Германии и Парижского климатического соглашения. Поэтому организация продолжит использовать все законные средства, чтобы предотвратить введение в эксплуатацию крупнейшего в Европе проекта по добыче ископаемого топлива.

10 сентября стало известно, что российский газопровод Северный поток-2 полностью достроили. 13 сентября в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bundesnetzagentur) сообщили, что получили все документы на сертификацию газопровода в качестве независимого газотранспортного оператора.

Их рассмотрение может растянуться на четыре месяца. Со своей стороны госсекретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт на встрече с советником министра энергетики Украины Еленой Зеркаль заверил, что Северный поток-2 не запустят в эксплуатацию до завершения сертификации.

Источник: Deutsche Umwelthilfe