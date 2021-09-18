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Дмитро Кудрявцев |

МИД Польши ответил России на заявление об освободительном походе 1939 года

МИД Польши ответил России на заявление об освободительном походе 1939 года

Министерство иностранных дел Польши назвало вторжение войск СССР, состоявшееся 17 сентября 1939 года, агрессией, которая была проведена в сговоре с нацистской Германией.

Соответствующий комментарий сделал представитель МИД Польши Лукаш Ясина, в ответ на заявление российских дипломатов, назвавших советское вторжение в Польшу — освободительным походом.

— Республика Польша не перестала существовать 17 сентября 1939. Жители захваченных территорий быстро стали жертвами преступлений, совершенных советским государством, — заявил Ясина.

Он также поддержал позицию польского Института национальной памяти, который назвал заявление российского МИД исторической ложью.

Кроме того, в Институте подчеркнули, что 17 сентября 1939 навсегда останется символом преступного сотрудничества Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина против свободных народов Европы.

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Фото: Dreamstime

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