МИД Польши ответил России на заявление об освободительном походе 1939 года

Министерство иностранных дел Польши назвало вторжение войск СССР, состоявшееся 17 сентября 1939 года, агрессией, которая была проведена в сговоре с нацистской Германией.
Соответствующий комментарий сделал представитель МИД Польши Лукаш Ясина, в ответ на заявление российских дипломатов, назвавших советское вторжение в Польшу — освободительным походом.
— Республика Польша не перестала существовать 17 сентября 1939. Жители захваченных территорий быстро стали жертвами преступлений, совершенных советским государством, — заявил Ясина.
Он также поддержал позицию польского Института национальной памяти, который назвал заявление российского МИД исторической ложью.
Кроме того, в Институте подчеркнули, что 17 сентября 1939 навсегда останется символом преступного сотрудничества Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина против свободных народов Европы.