На 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН рассмотрят вопрос оккупированных территорий Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Генеральная ассамблея внесла вопрос оккупации украинских территорий в повестку дня. МИД Украины приветствовало это решение. Министерство надеется, что на сессии рассмотрят пути привлечения к ответственности за оккупацию Российской Федерации.

We welcome today’s #UNGA decision to include an item on the temporarily occupied territories of Ukraine to the agenda of its 76th session. Looking forward to a focused discussion on ways of bringing Russia to account for violations of Ukraine’s territorial integrity & UN Charter. pic.twitter.com/prRPTaM463

