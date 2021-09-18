На 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН рассмотрят вопрос оккупированных территорий Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Генеральная ассамблея внесла вопрос оккупации украинских территорий в повестку дня. МИД Украины приветствовало это решение. Министерство надеется, что на сессии рассмотрят пути привлечения к ответственности за оккупацию Российской Федерации.

— С нетерпением ждем целенаправленной дискуссии о путях привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН.

We welcome today’s #UNGA decision to include an item on the temporarily occupied territories of Ukraine to the agenda of its 76th session. Looking forward to a focused discussion on ways of bringing Russia to account for violations of Ukraine’s territorial integrity & UN Charter. pic.twitter.com/prRPTaM463 — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) September 17, 2021

Совместные дебаты 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН пройдут с 21 по 26 сентября в Нью-Йорке (США). В них примут участие лидеры стран со всего мира. Ожидается, что главными темами обсуждений станут пандемия коронавируса и изменение климата.

20 сентября туда отправится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

В 2019 году Зеленский также участвовал в сессии Генассамблеи. В 2020 году сессию провели в формате онлайн из-за ограничений, связанных с Covid-19.