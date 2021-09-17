США неуклонно будут способствовать проведению в Украине судебной реформы. Так в Государственном департаменте Соединенных Штатов отреагировали на то, что 13 сентября не удалось избрать членов Этического совета судей.

Госдеп констатирует: в июле Украина приняла исторический закон, который поспособствует настоящей реформе судебной власти.

Согласно этому закону международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки обновления высшего в Украине органа судебного управления – Высшего совета правосудия.

– Однако 13 сентября Совет судей Украины не выдвинул украинских судей для участия в процессе. Этот отказ грозит сорвать настоящую судебную реформу в Украине. Однако еще есть время сэкономить усилия. Совет судей может выполнить свой долг по выполнению закона и выдвинуть кандидатуры. Мы настроены способствовать этой критической реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции, – озвучил позицию Госдепа его представитель Нед Прайс.

В своем заявлении Госдеп акцентирует внимание на том, что Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и другими международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в страну.

Отмечают там и то, что благодаря судебной реформе появится больше рабочих мест и экономических возможностей.

– Кроме того, появится честность и справедливость, которых украинский народ заслуживает не меньше, – отметил Нед Прайс.

Согласно закону О порядке избрания членов Высшего совета правосудия, субъект формирования Этического совета подает главе Высшего совета правосудия список кандидатов в его состав в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет.

Но 13 сентября Совет судей Украины не смог делегировать своих представителей в Этический совет, провалив голосование и блокировав таким образом начало нового этапа судебной реформы.

На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что не допустит блокирования важнейшей реформы страны.

16 сентября состоялась рабочая встреча президента с руководителями органов судейского управления, в частности председателем Совета судей, Верховного Суда, представителями парламента и послами стран Большой семерки. Последние назвали разговор продуктивным.

Закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей президент Владимир Зеленский подписал 3 августа.

Согласно документу, членов ВККС будет назначать Высший совет правосудия по результатам открытого конкурса, который проведут при участии представителей международных организаций.

В то же время его проведет специальная конкурсная комиссия. В ее состав войдут три действующих судьи (или в отставке, но в этом случае их должен предложить Совет судей Украины) и три лица, предложенные международными и иностранными организациями.

Источник: U.S. Department of State